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Игорь Руденя осмотрел хирургическое отделение областной клинической больницы после капитального ремонта
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Игорь Руденя осмотрел хирургическое отделение областной клинической больницы после капитального ремонта 

tvernews.ru 6 часов назад
Фото: tvernews.ru
13 июля губернатор Игорь Руденя побывал в областной клинической больнице. Глава региона осмотрел хирургическое отделение, где был проведен капитальный ремонт, а также посетил дистанционный хирургический и телемедицинский центры.
Капитальный ремонт отделения проводился в три этапа. В рамках программы «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы» отремонтировали инженерные сети, в 2016-2017 годах заменили оконные блоки, в 2018 -м — завершены основные ремонтные работы за счет собственных средств больницы. Всего на капремонт отделения потратили более 8,8 млн рублей.
По итогам осмотра Игорь Руденя поручил министру здравоохранения Тверской области Виталию Синоде разработать трехлетний план приобретения для медицинских учреждений региона реанимационных и многофункциональных палаточных кроватей, хирургических каталок.
В 2017 году в хирургическом отделении лечение получили 1235 пациентов, в основном это жители районов области. Проведено 1608 операций, из них 1577 плановых и 34 — по экстренным показаниям. Отделение рассчитано на 40 коек круглосуточного стационара, из них 37 коек хирургического профиля и 3 — онкологического. В отделении работают 4 врача-хирурга. Хирургия располагает современным оборудованием — аппарат Селл сейвер для аутогемотрансфузии, аргоноплазменный коагулятор и др.
На базе отделения действуют кафедра госпитальной хирургии для обучения студентов Тверского государственного медицинского университета, кафедра последипломного образования для повышения квалификации работающих врачей, центр малоинвазивной хирургии, где проводится обучение хирургов новым методам работы. В перспективах развития отделения — создание на его базе регионального Центра гепатопанкреатобилиарной хирургии.
По мнению Игоря Рудени, в регионе нужно активно внедрять лучшие медицинские практики, в том числе это операции по шунтированию. В Минздраве будет создано подразделение — проектный офис, которое займется обеспечением доступности этой услуги. Планируется создать в Тверской области несколько таких центров на базе ЦРБ. В первую очередь, проект планируется реализовать на территории Твери.
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