В Мособлдуме предложат отменить подоходный налог для компаний за работников старше 55 и 60 лет

В Московской областной думе могут разработать законопроект, освобождающий компании от подоходного налога за сотрудников старше 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.

«Налогово-бюджетная политика страны в ближайшие три года будет решать задачи, которые поставил перед нами президент. Прежде всего, — это ускорение экономического роста и повышение качества жизни граждан. Мы, (депутаты Москоблдумы — прим. Агентства «Москва» ), планируем принять активное участие в дальнейшем обсуждении. Так, у меня есть предложения по совершенствованию налоговой политики — освободить компании от подоходного налога за сотрудников старше 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Они дополнительно заинтересуют работодателя в найме пожилых специалистов.», — приводит пресс-служба слова члена комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Мособлдумы Павла Максимовича.