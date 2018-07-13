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В Мособлдуме предложат отменить подоходный налог для компаний за работников старше 55 и 60 лет
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В Мособлдуме предложат отменить подоходный налог для компаний за работников старше 55 и 60 лет 

Агентство «Москва» 6 часов назад
В Московской областной думе могут разработать законопроект, освобождающий компании от подоходного налога за сотрудников старше 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«Налогово-бюджетная политика страны в ближайшие три года будет решать задачи, которые поставил перед нами президент. Прежде всего, — это ускорение экономического роста и повышение качества жизни граждан. Мы, (депутаты Москоблдумы — прим. Агентства «Москва»), планируем принять активное участие в дальнейшем обсуждении. Так, у меня есть предложения по совершенствованию налоговой политики — освободить компании от подоходного налога за сотрудников старше 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Они дополнительно заинтересуют работодателя в найме пожилых специалистов.», — приводит пресс-служба слова члена комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Мособлдумы Павла Максимовича.
Он добавил, что предложения будут направлены в профильный комитет Государственной думы.
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