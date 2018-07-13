Под Волгоградом жители выйдут на митинг против пенсионной реформы

В субботу в городе Калач-на-Дону Волгоградской области местные жители под знамёнами коммунистов выйдут на улицу, чтобы выразить своё недовольство проекту федерального закона о постепенном повышении пенсионного возраста у мужчин до 65-и лет и у женщин до 63-х лет.

Калачёвцы надеются, что президент их услышит и поставит вето на проект пенсионного закона

Как рассказала V1.ru соорганизатор санкционированного митинга Наталия Заброда, на мероприятие приглашаются все желающие высказаться об инициативе кабинета министров страны.

Простые жители города воинской славы призывают не оставаться в стороне и отреагировать на нелепое решение правительства, — говорит Наталия Заброда. — Повышаются налоги, тарифы, пошлины, коммуналка и возраст выхода на пенсию. Снижаются доходы и всё это происходит одновременно, как после тяжёлой войны. В роли плохих бояр выступают депутаты и члены правительства. Но еще никогда их действия не были такими нелепыми и необоснованными. По мнению организаторов митинга, активность населения может повлиять на окончательное решение президента, повышать пенсионный возраст или нет.

Все ждут, когда Президент прекратит эту жуть, поругает плохих бояр и кое-какие дикие меры сделает менее дикими. Власть пристально мониторит наши отзывы и протесты. Все ждут, когда Президент прекратит эту жуть, поругает плохих бояр и кое-какие дикие меры сделает менее дикими. Власть пристально мониторит наши отзывы и протесты, — поделилась Наталия Заброда. — Она борется с ними с помощью пропаганды и сетевых троллей. И она боится нашей реакции. И она готова отступить. Чем масштабнее и организованнее будут наши протесты, тем меньше нас обкрадут. По информации Наталии Заброды, провести акцию против пенсионной реформы на территории Волгоградской области разрешили только в Калаче-на-Дону.

Разрешение на митинг 14 июля запрашивали Калач, Волгоград и Михайловка. Получил его только Калач, — говорит соорганизатор протестного митинга. — Через две недели, 28 июля, состоится общероссийский митинг.

Митинг против повышения пенсионного возраста состоится 14 июля в 11:00 в городе Калач-на-Дону на стадионе «Водник».

Десять дней назад пенсионную реформу одобрили депутаты Волгоградской областной думы. Проект федерального закона поддержали 23 народных избранника, семь высказались против. Сами волгоградцы негативно отнеслись к задумке властей увеличить пенсионный возраст у мужчин на пять лет, а у женщин на три года.