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Столяр доверился интуиции и купил девять лотерейных билетов с выигрышем
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Столяр доверился интуиции и купил девять лотерейных билетов с выигрышем 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Столяр из американского штата Массачусетс купил девять лотерейных билетов «по наитию» и выиграл 900 тысяч долларов. Об этом сообщил информационный портал UPI.
Роберт Ландстедт (Robert Lundstedt) сначала приобрел четыре лотерейных билета в супермаркете. Затем, по его словам, интуиция подсказала купить ему еще два билета в минимаркете, два в магазинчике на углу и один на заправке. Во все он вписал одинаковые номера: 1-7-11-26-30.
Один из билетов Ландстедт отдал сыну, а другой — дочери. О выигрыше он узнал из утренней газеты.
Мужчина собирается потратить куш на погашение ипотеки, а его дети — оплатить свои кредиты на учебу. «Выигрыш не сильно изменит нашу жизнь, мы люди простые. Просто сможем отложить немного денег», — заявил сын Ландстедта Брайан.
Ранее сообщалось о шести рабочих из Австралии, которые пять лет подряд играли в лотерею с одними и теми же числами и в итоге смогли сорвать джекпот. Пожилые мужчины собирались раз в неделю, играли в дартс и скидывались по 10 долларов на билеты.
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