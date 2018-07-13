Окружные власти недовольны затянувшимся ремонтом моста в Сургуте

Слухачи поговаривают, что в Департаменте жилищно-коммунального комплекса Югры недовольны ситуацией, сложившейся в Сургуте при реализации государственной программы «Комфортная городская среда». Уже второе лето подряд в крупнейшем муниципалитете не могут приступить к ремонту пешеходного моста в парке Старожилов рядом с окружной клинической больницей. Все объявленные конкурсы по определению подрядчика оказались сорванными из-за того, что на них попросту никто не заявляется.

Как рассказывают «ФедералПресс» информированные источники, потенциальных исполнителей работ не устраивает разработанное администрацией техническое задание: по мнению строителей, реконструировать пешеходный мост по предложенному проекту просто невозможно. А тем временем администрация так и не озаботилась переделкой проекта. Ситуацией уже заинтересовались в правительстве округа и теперь намерены организовать специальную рабочую группу по разрешению проблемы.

Комментарий: «За два года можно было переписать»

«Этот мост жизненно необходим городу. Он связывает два медицинский учреждения с большой проходимостью, а по данным проведенной экспертизы сейчас он находится в аварийном состоянии, по нему опасно ходить. Конкурсы на ремонт срываются два года подряд. Мнение подрядчиков администрации известно. Еще в прошлом году можно было заняться переделкой проекта, а сейчас получается, что и этим летом мы не сможем его отремонтировать, а в будущем году еще неизвестно, получим ли мы на эти цели деньги», — прокомментировала ситуацию член регионального штаба ОНФ, куратор программы «Комфортная среда» Инна Бирук.