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Окружные власти недовольны затянувшимся ремонтом моста в Сургуте
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Окружные власти недовольны затянувшимся ремонтом моста в Сургуте 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Слухачи поговаривают, что в Департаменте жилищно-коммунального комплекса Югры недовольны ситуацией, сложившейся в Сургуте при реализации государственной программы «Комфортная городская среда». Уже второе лето подряд в крупнейшем муниципалитете не могут приступить к ремонту пешеходного моста в парке Старожилов рядом с окружной клинической больницей. Все объявленные конкурсы по определению подрядчика оказались сорванными из-за того, что на них попросту никто не заявляется.
Как рассказывают «ФедералПресс» информированные источники, потенциальных исполнителей работ не устраивает разработанное администрацией техническое задание: по мнению строителей, реконструировать пешеходный мост по предложенному проекту просто невозможно. А тем временем администрация так и не озаботилась переделкой проекта. Ситуацией уже заинтересовались в правительстве округа и теперь намерены организовать специальную рабочую группу по разрешению проблемы.
Комментарий: «За два года можно было переписать»
«Этот мост жизненно необходим городу. Он связывает два медицинский учреждения с большой проходимостью, а по данным проведенной экспертизы сейчас он находится в аварийном состоянии, по нему опасно ходить. Конкурсы на ремонт срываются два года подряд. Мнение подрядчиков администрации известно. Еще в прошлом году можно было заняться переделкой проекта, а сейчас получается, что и этим летом мы не сможем его отремонтировать, а в будущем году еще неизвестно, получим ли мы на эти цели деньги», — прокомментировала ситуацию член регионального штаба ОНФ, куратор программы «Комфортная среда» Инна Бирук.
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