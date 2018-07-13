Молодые ученые из Щукина примут участие в заседании Общества физики здоровья в США

Инженер-исследователь Алексей Максимов и младший научный сотрудник Таисия Булынина из Щукина примут участие в заседании Общества физики здоровья.

— Конкурс для молодых ученых ФМБЦ имени Бурназяна был объявлен в январе. Наградой для победителей стала поездка на всемирно известное мероприятие. В этом году 63-е заседание общества состоится в городе Кливленд в США , — рассказали в пресс-службе медцентра имени Бурназяна.

Общество физики здоровья (HPS) образовано в 1956 году. Это научная организация из профессионалов, которые специализируются в области радиационной безопасности. Его миссия — поддерживать своих членов в их практической деятельности и способствовать обмену опытом в областях науки и практики радиационной безопасности. Сейчас общество насчитывает почти 5000 членов, представляющих все научно-технические области, связанные с радиационной безопасностью. Общество способствует научному обмену информацией путем проведения ежегодных заседаний, конференций и совещаний. (ео)