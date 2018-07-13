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Молодые ученые из Щукина примут участие в заседании Общества физики здоровья в США
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Молодые ученые из Щукина примут участие в заседании Общества физики здоровья в США 

Управа района Щукино 6 часов назад
Фото: Управа района Щукино
Инженер-исследователь Алексей Максимов и младший научный сотрудник Таисия Булынина из Щукина примут участие в заседании Общества физики здоровья.
— Конкурс для молодых ученых ФМБЦ имени Бурназяна был объявлен в январе. Наградой для победителей стала поездка на всемирно известное мероприятие. В этом году 63-е заседание общества состоится в городе Кливленд в США, — рассказали в пресс-службе медцентра имени Бурназяна.
Общество физики здоровья (HPS) образовано в 1956 году. Это научная организация из профессионалов, которые специализируются в области радиационной безопасности. Его миссия — поддерживать своих членов в их практической деятельности и способствовать обмену опытом в областях науки и практики радиационной безопасности. Сейчас общество насчитывает почти 5000 членов, представляющих все научно-технические области, связанные с радиационной безопасностью. Общество способствует научному обмену информацией путем проведения ежегодных заседаний, конференций и совещаний. (ео)
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