Евгений Водолазкин о новом романе «Брисбен»: история поиска смысла жизни

Рукопись завершена совсем недавно — свой новый роман «Брисбен» писатель Евгений Водолазкин только на днях сдаст в «Редакцию Елены Шубиной». О том, почему книга называется именно так, и о том, какую историю писатель предлагает своим читателям в этот раз, он рассказал ведущей программы «Дневник читателя» на радио Sputnik Наталье Ломыкиной.

"К городу Брисбену, как и положено, роман не имеет никакого отношения, иначе я не назвал бы его так. Брисбен — это символ того, что находится на другой стороне земного шара, цель мечтаний, усилий, которая, конечно же, недостижима. Вообще это история современного успешного музыканта, который потерял возможность выступать из-за болезни, и вот он ищет новый смысл жизни. Прежде у него все было направлено на успех, на то верхнее «фа», которое он взял, но ему приходится признать, что смысл жизни не заключается в этой верхней точке", — сказал Евгений Водолазкин.

В программе «Дневник читателя» лауреат премии «Большая книга», автор романов «Лавр» и «Авиатор» также представил дебютную книгу Григория Служителя «Дни Савелия». Писатель рассказал о разрушительной силе успеха, влиянии памяти на судьбу и соавторе «Лавра» по прозвищу Мусин.

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