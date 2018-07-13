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Призывавший к нападению на принца Джорджа британец получил пожизненный срок
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Призывавший к нападению на принца Джорджа британец получил пожизненный срок 

РИА Новости 6 часов назад
ЛОНДОН, 13 июл — РИА Новости, Мария Табак. Британец, призывавший в соцсетях к нападению на четырехлетнего принца Джорджа, а также распространявший рекомендации по подготовке терактов, согласно решению Королевского суда Вулича, приговорен к пожизненному заключению.
"Все ясно — вы публиковали название и адрес школы принца Джорджа, ее фотографию и инструкцию или угрозы с той целью, чтобы принц Джордж и другие члены королевской семьи воспринимались как потенциальные мишени", — заявил, оглашая приговор, судья Эндрю Лиз.
В конце мая 32-летний Хуснейн Рашид, который открыто поддерживал запрещенную в РФ террористическую группировку ИГ*, в зале суда неожиданно признал свою вину, завершив тем самым судебное разбирательство.
Подсудимый, который на протяжении нескольких месяцев отрицал свою вину, признал, что в специальной группе в Telegram он призывал сторонников ИГ* организовывать теракты, а также нападение на четырехлетнего принца Джорджа.
По данным следствия, Рашид, арестованный в ноябре прошлого года, отправил и получил около 290 тысяч сообщений в социальных сетях, фактически создавая «онлайн-инструментарий» для потенциальных террористов. В сообщениях он давал рекомендации, каким образом нападать на прохожих, на транспорт, в частности, используя оружие, а также как использовать лазеры при нападении на самолеты.
Подсудимому были предъявлены обвинения в поощрении нападений во время чемпионата мира по футболу в России, пасхального парада в Ватикане, парада в честь Хэллоуина на Манхэттене и во время парламентских выборов 2017 года в Великобритании. Следствие также располагает доказательствами, что Рашид призывал вводить яд в мороженое в супермаркетах и планировал поехать в Сирию.
*Запрещённая в России террористическая организация
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