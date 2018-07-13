«Максимальное пособие получат не более 25-30% людей, оставшихся без работы»

«Такой шаг можно только приветствовать, потому что лучше получать прожиточный минимум, чем 850 рублей в месяц. Но тут необходимо понимать, что сам по себе факт отсутствия работы не обеспечит это пособие. Во-первых, вы должны иметь легитимную причину своей безработицы, во-вторых, пособие наверняка будет действовать очень ограниченный срок. Поэтому страхи о том, что люди будут проявлять иждивенческие настроения и сидеть на пособии по безработице, сильно преувеличены.

Получение пособия касается в первую очередь тех, кто трудился легально, а таких у нас, как известно, лишь немногим больше половины работающего населения. У остальных либо частично, либо полностью неофициальная занятость, и на них не делается никаких отчислений в фонды или делается не в полном объеме.

Люди, которые смогут удовлетворить всем условиям для получения максимального пособия, это, в первую очередь, госслужащие. Потому что в органах государственного управления и отчасти в бюджетной сфере увольнение действительно происходит по закону. И их занятость в основном, хотя и не всегда, имеет легальный характер. Если говорить про работников приватизированных предприятий, частного сектора, то там не более половины имеют характер занятости, позволяющий рассчитывать на такое пособие. И еще не факт, что они смогут его получить, ведь причина увольнения и его процедура тоже будут играть важную роль.

И сегодня максимальное пособие по безработице могут получать далеко не все. Например, в Москве для офисного персонала очень важно иметь хорошие рекомендации с прошлого места работы, и организация им говорит, либо они уволятся по собственному желанию, либо на хорошую характеристику могут не рассчитывать. Люди увольняются по собственному желанию и, встав на биржу труда, получают 850 рублей в месяц. Поэтому между тем, что задумывается, и тем, как это будет работать в реальности, очень большая дистанция.

Я думаю, что людей, на которых будет распространяться правило максимального пособия в случае увольнения, будет не более 25-30% от тех, кто реально окажется без работы. Но это все равно очень хорошо, потому что будет задавать некий новый стандарт во взаимоотношениях работников и работодателей. Меняется представление о должном, люди начинают требовать, чтобы за них начислялись взносы, и работа на основе устной договоренности расценивается уже по-другому.

Сегодня пособие выплачивается в течение года, и его размер постепенно убывает. Думаю, что этот принцип сохранят и на будущее. Вообще считается, что человек, если он реально хочет работать, должен трудоустроиться в течение трех месяцев. И, кстати, работодатели без восторга воспринимают тех, кто дольше просидел дома. Ведь это означает, что они выбились из жесткого ритма, из определенной системы социальных отношений на работе. Так что, думаю, вряд ли максимальный размер пособия будет платиться больше трех месяцев. В принципе, если мы имеем дело не с депрессивными регионами, а со среднестатистическими или даже трудодефицитными, типа Москвы, то за три месяца трудоустроиться можно. Возможно это не будет „работа мечты“, но это уже другой вопрос.

Повышение пособия по безработице — это шаг в сторону цивилизованного рынка труда, такого рода пособия есть во всех развитых странах. Но я думаю, что наше население как всегда услышит эту позитивную новость, потом люди столкнутся с тем, что сами они не могут получить это пособие, даже будучи реально без работы, и это вызовет дополнительное недовольство. Люди ведь ориентированы на то, что они слышат в СМИ, узнают, что будет такое пособие, а потом окажется, что его нельзя получить.

С московской точки зрения кажется, что и на сегодняшнее пособие невозможно жить. Но если посмотреть на регионы, где достаточно распространенная зарплата составляет 5 тыс. рублей в месяц, то, учитывая расходы на дорогу и обеды, порой выгоднее находиться на пособии по безработице. У нас же около 20% населения имеет доходы, по крайней мере официальные, ниже прожиточного минимума. Я не имею в виду детей и пенсионеров, а только тех, кто получает заработную плату. Так что, думаю, что по отношению к нынешней ситуации повышение пособия будет большим шагом вперед».

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