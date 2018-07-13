В Красноярском крае функционируют 26 официальных пляжей

На сегодняшний день в Красноярском крае проведено освидетельствование и допущено к эксплуатации 26 пляжей, сообщили в региональном МЧС.

Это один пляж в Емельяновском районе, 5 в Минусинском районе, по 2 в Железногорске и Красноярске, по 1 в Березовском и Ермаковском районах, 10 в Шарыповском районе, 3 в Зеленогорске и 1 в Дивногорске. На всех официально разрешенных пляжах есть спасательные посты с необходимыми спасательными средствами.

Всего в летний период на территории края планируется к открытию 28 пляжей. Перед жаркими выходными сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют выполнять основные правила поведения на воде:

не купаться в запрещенных местах, особенно в нетрезвом виде — это опасно для жизни;не оставлять детей одних около воды;не заплывать за буйки— там может оказаться резкий обрыв дна, холодный ключ, заросли водорослей и т.п. ;не устраивать в воде игры, связанных с захватами и утоплением— в пылу азарта вы можете послужить причиной того, что партнер вместо воздуха вдохнет воду и потеряет сознание.