Около 98 млн рублей выделят на выставочно-ярморочную деятельность на Дону

Около 98 млн рублей планируется выделить из бюджета Ростовской области на выставочно-ярморочную деятельность в 2019 году.

Согласно информации из официальных источников, в следующем году власти региона планируют провести более 40 выставочно-ярмарочных мероприятий.

В первом полугодии 2018 года 14 подобных мероприятий уже прошли в Ростове-на-Дону и Ростовской области, четыре — за пределами региона, три — за рубежом.

По их итогам Ростовская область заключила соглашения, подписала договоры, меморандумы о сотрудничестве и протоколы о намерениях на общую сумму около 118,6 млрд рублей.