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Около 98 млн рублей выделят на выставочно-ярморочную деятельность на Дону
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Около 98 млн рублей выделят на выставочно-ярморочную деятельность на Дону 

АиФ Ростов 6 часов назад
Фото: АиФ Ростов
Около 98 млн рублей планируется выделить из бюджета Ростовской области на выставочно-ярморочную деятельность в 2019 году.
Согласно информации из официальных источников, в следующем году власти региона планируют провести более 40 выставочно-ярмарочных мероприятий.
В первом полугодии 2018 года 14 подобных мероприятий уже прошли в Ростове-на-Дону и Ростовской области, четыре — за пределами региона, три — за рубежом.
По их итогам Ростовская область заключила соглашения, подписала договоры, меморандумы о сотрудничестве и протоколы о намерениях на общую сумму около 118,6 млрд рублей.
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