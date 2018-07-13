В Суздале пройдет открытие фестиваля воздухоплавателей

Суздале впервые пройдет торжественное открытие фестиваля воздухоплавателей «Золотое кольцо России».

Старты запланированы на 18 и 19 июля. Они будут осуществляться в пять утра и 18 часов. Для запука необходимы специальные погодные условия — ветер менее 6 метров в секундуи отсутствие дождя.

Для полета аэростатов выбрали территорию Суздальского Ополья, так как на участке нет высоких рельефов местности, а также широкой лесополосы.