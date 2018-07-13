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В Суздале пройдет открытие фестиваля воздухоплавателей
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В Суздале пройдет открытие фестиваля воздухоплавателей 

АиФ Владимир 6 часов назад
Фото: АиФ Владимир
В Суздале впервые пройдет торжественное открытие фестиваля воздухоплавателей «Золотое кольцо России».
Старты запланированы на 18 и 19 июля. Они будут осуществляться в пять утра и 18 часов. Для запука необходимы специальные погодные условия — ветер менее 6 метров в секундуи отсутствие дождя.
Для полета аэростатов выбрали территорию Суздальского Ополья, так как на участке нет высоких рельефов местности, а также широкой лесополосы.
После Суздаля пилоты отправятся в Переславль-Залесский и Ростов Великий для продолжения традиционного для Ярославской области фестиваля воздухоплавателей.
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