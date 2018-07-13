В донской столице на сутки отключат воду

Ремонт водовода займет сутки

В Ростове на следующей неделе некоторые жители ЗЖМ останутся без воды. Как сообщает АО «Ростовводоканал», временные неудобства связаны с ремонтом на водоводе.

Отключения водоснабжения будут проводиться с 9.00 утра 18 июля до 9.00 утра 19 июля.

— Ремонтные работы будут проводиться по адресу: ул. Свердловская, 102-106, ул. Международная — ул. Курортная, — рассказали в ведомстве. — Также водоснабжение будет прекращено в границах пер. Зеркальный — ул. Магнитогорская; ул. Амбулаторная — пр. Стачки.

«Ростовводоканал» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.

Ранее в водоканале сообщали о ремонте коллектора на проспекте Королева. Из-за этого жители десятков домов на Северном сутки оставались без воды.