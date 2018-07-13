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В Нижневартовске идет «грязный» передел коммунального рынка
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В Нижневартовске идет «грязный» передел коммунального рынка 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
При этом, как сообщают инсайдеры, в управляющих компаниях, делается это «грязно». Не так давно стало известно, что две управляющие компании «УК №1» и «Ринако+» вошли в фазу открытого конфликта, размещая на подъездах и стендах компрометирующую друг друга информацию. При этом в УК №1 (учредитель — администрация Нижневартовска) заявляют, что начали информационную войну не они. Впрочем, то же самое говорят и в «Ринако+». Самое интересное то, что «на руках» обеих УК есть протоколы собраний, в которых указаны разные победители.
Комментарий: «Будем разбираться»
В Жилстройнадзоре Югры «ФедералПресс» сообщили, что будут разбираться в ситуации. «Копии протоколов есть в нашем распоряжении. Нужно выяснить, почему проводилось два голосования и почему в каждом из них противоположные решения», — сообщили в ведомстве.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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