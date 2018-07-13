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Во Втузгородке на месяц перекроют движение из-за ремонта теплосети
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Во Втузгородке на месяц перекроют движение из-за ремонта теплосети 

e1.ru 6 часов назад
Фото: e1.ru
С понедельника, 16 июля, в районе дома на Софьи Ковалевской, 4 закроют движение. Как сообщили в пресс-службе УрФУ, там будут ремонтировать теплосети Экспериментально-производственного комбината университета.
Согласно постановлению главы администрации Екатеринбурга, движение будет закрыто с 16 июля по 25 августа. После окончания работ подрядчик должен будет восстановить благоустройство.
Работы связаны с подготовкой сетей к следующему отопительному сезону. Также сейчас идет ремонт на Среднеуральской ГРЭС.
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