Во Втузгородке на месяц перекроют движение из-за ремонта теплосети 

С понедельника, 16 июля, в районе дома на Софьи Ковалевской, 4 закроют движение. Как сообщили в пресс-службе УрФУ, там будут ремонтировать теплосети Экспериментально-производственного комбината университета.
Согласно постановлению главы администрации Екатеринбурга, движение будет закрыто с 16 июля по 25 августа. После окончания работ подрядчик должен будет восстановить благоустройство.
Работы связаны с подготовкой сетей к следующему отопительному сезону. Также сейчас идет ремонт на Среднеуральской ГРЭС.