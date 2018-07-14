День Пусана во Владивостоке объединил жителей двух стран 

Пусан является городом-побратимом Владивостока.
В приморской столице накануне, 12 июля, состоялся международный культурный фестиваль «День Пусана». Он был посвящён прибытию Евразийской экспедиции из Республики Корея и направлен на укрепление дружеских, экономических и гуманитарных связей Пусана и Владивостока. Гостей яркого праздника ожидала лотерея с призами, вкусные угощения, творческие мастерские, национальные корейские танцы и дружественный баскетбольный матч, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Фестиваль организован при поддержке администрации города Владивостока.
На базе спортивного комплекса «Олимпиец» развернулся небольшой «корейский городок». Южнокорейских гостей встретила типичная владивостокская погода — дождь с туманом. Несмотря на это, жители приморской столицы с удовольствием участвовали в этом международном празднике. Администрация Владивостока в свою очередь благодарит СК «Олимпиец» за оперативное предоставление помещения во время дождя.
«Приехала с детьми, у них глаза разбежались от разнообразия всего. Мы собирали на скорость мозаику, за что получили приз, дегустировали вкусные булочки, соки и кукси. Меня накрасили визажисты из Кореи, я, к слову, с удовольствием пользуюсь их косметическими средствами. Приняли участие в лотерее, а как без нее? Разыгрывались вкусные призы и даже авиабилет Владивосток-Пусан. Увы, не выиграли, но все равно нам было интересно, мы замечательно провели время», — рассказала гость праздника Дарья Иванцова.
Открывая баскетбольный матч, заместитель начальника управления развития физической культуры и массового спорта Александр Кисиль отметил, что спорт объединяет и сближает народы двух стран.
«Увлеченность спортом и интерес к физической культуре жителей Владивостока и Пусана — это еще одна точка сближения наших городов. Спорт генерирует позитивную энергию, а присущая ему состязательность подразумевает не схватку, а соревнование партнеров, коллег, единомышленников», — сказал представитель администрации Владивостока.
Пусан является городом-побратимом Владивостока. Договор о побратимских отношениях между городами был подписан 30 июня 1992 года.
По мнению главы города Виталия Веркеенко, миссия Владивостока — стать центром международного экономического и культурного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В городе уже сегодня активно развивается туристическая отрасль. В прошлом году Приморский край посетили свыше 640 тысяч человек из разных стран и 3,5 миллиона туристов из других городов России. Росту турпотока во Владивосток способствует и упрощенный визовый режим, позволяющий гражданам 18 стран посещать территорию Свободного порта Владивосток по электронной визе. Восточный вектор, по словам главы Владивостока, дает городу беспрецедентные преимущества для развития.
«Это статус Свободного порта, упрощенный визовый режим, Восточный экономический форум, собирающий здесь делегации из десятков стран мира. Во Владивостоке необходимо продолжить государственную политику по опережающему развитию Дальнего Востока. Высокая миссия Владивостока — стать центром международного экономического и культурного сотрудничества России в АТР», — подчеркнул Виталий Веркеенко.