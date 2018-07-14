День Пусана во Владивостоке объединил жителей двух стран

В приморской столице накануне, 12 июля, состоялся международный культурный фестиваль «День Пусана». Он был посвящён прибытию Евразийской экспедиции из Республики Корея и направлен на укрепление дружеских, экономических и гуманитарных связей Пусана и Владивостока. Гостей яркого праздника ожидала лотерея с призами, вкусные угощения, творческие мастерские, национальные корейские танцы и дружественный баскетбольный матч, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Фестиваль организован при поддержке администрации города Владивостока.

На базе спортивного комплекса «Олимпиец» развернулся небольшой «корейский городок». Южнокорейских гостей встретила типичная владивостокская погода — дождь с туманом. Несмотря на это, жители приморской столицы с удовольствием участвовали в этом международном празднике. Администрация Владивостока в свою очередь благодарит СК «Олимпиец» за оперативное предоставление помещения во время дождя.

«Приехала с детьми, у них глаза разбежались от разнообразия всего. Мы собирали на скорость мозаику, за что получили приз, дегустировали вкусные булочки, соки и кукси. Меня накрасили визажисты из Кореи, я, к слову, с удовольствием пользуюсь их косметическими средствами. Приняли участие в лотерее, а как без нее? Разыгрывались вкусные призы и даже авиабилет Владивосток-Пусан. Увы, не выиграли, но все равно нам было интересно, мы замечательно провели время», — рассказала гость праздника Дарья Иванцова.

Открывая баскетбольный матч, заместитель начальника управления развития физической культуры и массового спорта Александр Кисиль отметил, что спорт объединяет и сближает народы двух стран.

«Увлеченность спортом и интерес к физической культуре жителей Владивостока и Пусана — это еще одна точка сближения наших городов. Спорт генерирует позитивную энергию, а присущая ему состязательность подразумевает не схватку, а соревнование партнеров, коллег, единомышленников», — сказал представитель администрации Владивостока.

Пусан является городом-побратимом Владивостока. Договор о побратимских отношениях между городами был подписан 30 июня 1992 года.

По мнению главы города Виталия Веркеенко, миссия Владивостока — стать центром международного экономического и культурного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В городе уже сегодня активно развивается туристическая отрасль. В прошлом году Приморский край посетили свыше 640 тысяч человек из разных стран и 3,5 миллиона туристов из других городов России. Росту турпотока во Владивосток способствует и упрощенный визовый режим, позволяющий гражданам 18 стран посещать территорию Свободного порта Владивосток по электронной визе. Восточный вектор, по словам главы Владивостока, дает городу беспрецедентные преимущества для развития.