Источники: Хлопонин и Галушка могут войти в совет директоров «Россетей» 

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Россети" получили директиву правительства на проведение внеочередного собрания акционеров, на котором будут рассмотрены кандидаты в совет директоров электросетевой компании — бывший вице-премьер Александр Хлопонин и бывший министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Вместе с тем глава Минэнерго Александр Новак может покинуть совет директоров «Россетей», сообщили ТАСС источники.
"Россети" получили директиву на проведение внеочередного собрания акционеров, на котором в совет директоров компании планируется ввести Хлопонина и Галушку. Один из них займет в совете место Новака", — сказал источник в отрасли.
Федеральный чиновник подтвердил ТАСС, что Новак может покинуть совет директоров «Россетей».