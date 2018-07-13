Источники: Хлопонин и Галушка могут войти в совет директоров «Россетей»

"Россети" получили директиву на проведение внеочередного собрания акционеров, на котором в совет директоров компании планируется ввести Хлопонина и Галушку. Один из них займет в совете место Новака", — сказал источник в отрасли.

Федеральный чиновник подтвердил ТАСС, что Новак может покинуть совет директоров «Россетей».