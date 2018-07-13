Ещё
Источники: Хлопонин и Галушка могут войти в совет директоров «Россетей»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источники: Хлопонин и Галушка могут войти в совет директоров «Россетей» 

ТАСС 6 часов назад
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Россети" получили директиву правительства на проведение внеочередного собрания акционеров, на котором будут рассмотрены кандидаты в совет директоров электросетевой компании — бывший вице-премьер Александр Хлопонин и бывший министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Вместе с тем глава Минэнерго Александр Новак может покинуть совет директоров «Россетей», сообщили ТАСС источники.
"Россети" получили директиву на проведение внеочередного собрания акционеров, на котором в совет директоров компании планируется ввести Хлопонина и Галушку. Один из них займет в совете место Новака", — сказал источник в отрасли.
Федеральный чиновник подтвердил ТАСС, что Новак может покинуть совет директоров «Россетей».
ТАСС: последние новости
Владимир Васильев объявил о старте нового конкурса управленческих кадров "Мой Дагестан" Франция продолжит участвовать в военных операциях против ИГ в Сирии Посол ФИФА: проведение ЧМ в Москве стало идеальным кейсом для будущих городов чемпионата
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня40
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу83
Найден источник «Новичка» в Великобритании253
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Украине предрекли голодные бунты184
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение