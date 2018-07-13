В Беловежской пуще подняли сбитый в 1941 году бомбардировщик Ил-4

«Подготовка к этому событию шла три года. Самым трудным было добраться к месту падения, провести разведку, обустроить подходы в непроходимых Выгонощанских болотах», — говорится в сообщении национального парка «Беловежская пуща».

По хорошо сохранившимся номерам на двигателе определен состав экипажа военного бомбардировщика и частично восстановлена история самолета. Материалы, полученные из Подольского архива России , свидетельствуют, что самолет вылетал на боевые задания с первых часов войны.

По архивным данным, из трех членов экипажа дальнего бомбардировщика, вылетевшего 24 июня 1941 года из Смоленской области бомбить наступающие силы немецкой армии, из полета не вернулся сержант 212-го дальнего бомбардировочного полка стрелок-радист Карп Платонович Вовк. 22-летний уроженец Полтавской области Украины не смог выбраться из подбитого около деревни Бобровичи самолета. Другие члены экипажа трехместного бомбардировщика смогли покинуть машину и благополучно вернуться в свою часть.

Останки погибшего летчика переданы в Телеханский сельский совет и будут перезахоронены с воинскими почестями в братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Справка «РГ»