Зарегистрировать региональные бренды станет проще

С введением в Гражданский кодекс нового объекта интеллектуального права — «географическое указание» — при регистрации сельхозпродукции потребуется подтверждение, что хотя бы одна стадия производства находится именно в той местности, которая указана на упаковке, а товар соответствует всем необходимым требованиям. Законопроект, внесённый в Госдуму сенаторами во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко 13 июля, предполагает более мягкий правовой режим охраны и защиты местных брендов. Эта инициатива даст возможность субъектам продвигать на внутреннем и зарубежном рынках свои уникальные продукты и за пять-семь лет пополнить бюджеты регионов на 500 миллионов рублей.

Трудности оформления

С поручением для каждого субъекта зарегистрировать в течение года не менее двух региональных брендов в конце 2017 года выступила спикер палаты Валентина Матвиенко. Тогда же председатель палаты обратила внимание на огромное количество фальсификата на российском рынке: вместо традиционных семёновских матрёшек в сувенирных лавках продают китайские подделки, под маркой «Вологодское масло» можно обнаружить некачественный спред.

Между тем во всём мире товары, промаркированные по месту происхождения, пользуются огромной популярностью, а принадлежность к бренду обозначает высокое качество и особенные свойства продукта, обусловленные географическим фактором.

До сих пор в нашей стране региональные бренды регистрировали по наименованию места происхождения товара (НМПТ). Это своего рода маркер, который даёт покупателям представление не только об изготовителе и высоком качестве товара, но также о наличии в нём особых свойств, определяемых местом его изготовления. Примеров таких брендов в стране немало: дулёвский фарфор, белёвская пастила, вологодские кружева, башкирский мёд и так далее. Их могло быть ещё больше, но производителей останавливает сложная процедура регистрации. Производителям или правообладателям, чтобы доказать уникальные качества продукта, нужно собрать пакет документов: историческую справку, заключение от курирующего министерства, а в некоторых случаях — сразу от нескольких. И только потом — справку о регистрации из Роспатента . Неудивительно, что за последние несколько лет в России было зарегистрировано всего 140 таких брендов. До сих пор, отмечают в Роспатенте, есть проблемы с получением статуса «охраняемого интеллектуального объекта» для таких природных богатств, как лечебная грязь, песок, драгоценные камни.

Для сельхозпроизводителей — более мягкий режим

Чтобы упростить процедуру регистрации для региональных брендов, которые по значимости и уникальности «не дотягивают» до НМПТ (масло, ветчина, сладости, напитки и так далее), сенаторы выступили с инициативой ввести в Гражданский кодекс новый объект интеллектуальной собственности — «географическое указание». «Регистрация брендов теперь будет проходить гораздо проще, что позволит субъектам активно продвигать свою сельхозпродукцию», — пояснила « Парламентской газете » первый замглавы Комитета по науке, образованию и культуре, один из авторов документа Лилия Гумерова

Другими словами, к производителям молочной продукции теперь не будут предъявлять излишние требования — к примеру, чтобы коровы паслись на определённом лугу. Достаточно, если хотя бы одна важная стадия производства товара будет осуществляться в регионе, обозначенном на упаковке.

Кроме того, инициатива сенаторов позволит развивать отечественное виноделие, так как при регистрации вина как регионального бренда допускается использовать 15 процентов сырья из другого региона.

Определять требования к «визитным карточкам» региона, согласно законопроекту, будут местные власти, а запрашивать разрешения от министерств не понадобится. «Это вовсе не значит, что в каждом регионе будут поддерживать только одного производителя. Наоборот, зарегистрировать свою продукцию под известным брендом сможет каждый добросовестный изготовитель или группа предпринимателей этого региона», — уточнила первый замглавы Комитета палаты регионов по науке, образованию и культуре.

При этом регистрация по наименованию места происхождения товара (НМПТ) тоже останется, подчеркнула Гумерова. Правовой режим охраны товаров этой категории сенаторы упрощать не планируют, чтобы предотвратить возможность появления подделок. Данные объекты, уверены парламентарии, востребованы, в первую очередь, для производителей народных художественных промыслов. При регистрации таких брендов, как хохломская игрушка, дятьковский хрусталь или дулёвский фарфор, по-прежнему важно, чтобы все стадии производства были в конкретном историческом регионе.