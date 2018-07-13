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Мособлдума предлагает отменить подоходный налог для компаний за сотрудников старше 55 лет
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Мособлдума предлагает отменить подоходный налог для компаний за сотрудников старше 55 лет 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Комитет Московской областной думы готовит предложение в Госдуму освободить компании от подоходного налога за сотрудников старше 55 лет, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
В Госдуме прошел круглый стол, посвященный бюджетной, финансовой и налоговой политике на следующие 3 года. Член комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Московской областной думы Павел Максимович рассказал о том, как может измениться бюджет Московской области уже в 2019 году.
«Налогово-бюджетная политика страны в ближайшие три года будет решать задачи, которые поставил перед нами президент. Прежде всего, это ускорение экономического роста и повышение качества жизни граждан. У меня есть предложения по совершенствованию налоговой политики — освободить компании от подоходного налога за сотрудников старше 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Они дополнительно заинтересуют работодателя в найме пожилых специалистов», — сказал Максимович.
Предложения будут направлены в профильный Комитет Государственной думы, отметил он.
Также правительство разрабатывает план мероприятий, который повысит их долю в ВВП до 25%. А в части бюджета планируется создать стабильные налоговые условия — это понятные и предсказуемые условия ведения бизнеса, которые поддержат предпринимателей, а также стимулирование отдельных отраслей экономики, налоговые льготы.
«В целом, для регионов планируется принять ряд программ по оздоровлению государственных финансов. Реализоваться они будут при поддержке Минфина. Так, с помощью них будут увеличены доходы, оптимизированы расходы, выравнена долговая политика и улучшены межбюджетные отношения на региональном уровне», — отметил Максимович.
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