Последний император: 100 лет со дня расстрела царской семьи

После Октябрьской революции и отречения Николая II от престола царская семья в мае 1918 года была перевезена в Екатеринбург , ее разместили в доме горного инженера Николая Ипатьева. Режим содержания Романовых был установлен крайне тяжелый.

В ночь на 17 июля Николай II, царица, пятеро их детей и несколько приближенных были без суда и следствия расстреляны в небольшой комнате в нижнем этаже дома, куда жертвы были заведены под предлогом эвакуации. Самого царя застрелил из пистолета в упор комендант Ипатьевского дома Янкель Юровский. Трупы убитых вывезли за город, облили керосином, пытались сжечь, а затем закопали.