Последний император: 100 лет со дня расстрела царской семьи 

После Октябрьской революции и отречения Николая II от престола царская семья в мае 1918 года была перевезена в Екатеринбург, ее разместили в доме горного инженера Николая Ипатьева. Режим содержания Романовых был установлен крайне тяжелый.
В ночь на 17 июля Николай II, царица, пятеро их детей и несколько приближенных были без суда и следствия расстреляны в небольшой комнате в нижнем этаже дома, куда жертвы были заведены под предлогом эвакуации. Самого царя застрелил из пистолета в упор комендант Ипатьевского дома Янкель Юровский. Трупы убитых вывезли за город, облили керосином, пытались сжечь, а затем закопали.
После многолетних исследований останков, обнаруженных под Екатеринбургом в 1997 году, в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга было совершено их торжественное захоронение. В 2000 году Николай II и члены его семьи были канонизированы Русской Православной церковью.