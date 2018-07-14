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Последний император: 100 лет со дня расстрела царской семьи
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Последний император: 100 лет со дня расстрела царской семьи 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
После Октябрьской революции и отречения Николая II от престола царская семья в мае 1918 года была перевезена в Екатеринбург, ее разместили в доме горного инженера Николая Ипатьева. Режим содержания Романовых был установлен крайне тяжелый.
В ночь на 17 июля Николай II, царица, пятеро их детей и несколько приближенных были без суда и следствия расстреляны в небольшой комнате в нижнем этаже дома, куда жертвы были заведены под предлогом эвакуации. Самого царя застрелил из пистолета в упор комендант Ипатьевского дома Янкель Юровский. Трупы убитых вывезли за город, облили керосином, пытались сжечь, а затем закопали.
После многолетних исследований останков, обнаруженных под Екатеринбургом в 1997 году, в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга было совершено их торжественное захоронение. В 2000 году Николай II и члены его семьи были канонизированы Русской Православной церковью.
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