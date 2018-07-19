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Подразделения РЭБ общевойсковой армии ЮВО в ходе тренировки исказили навигационное поле условного противника
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Подразделения РЭБ общевойсковой армии ЮВО в ходе тренировки исказили навигационное поле условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Основной упор при проведении тренировки был сделан на совершенствование знаний и навыков по боевому применению нового комплекса РЭБ «Борисоглебск».
В Республике Северная Осетия — Алания подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели комплексную тренировку. На ней были испытаны новейшие образцы военной техники, обладающей возможностями радиоподавления источников сигнала на значительных расстояниях.
Военнослужащие выполнили ряд специальных задач по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи условного противника.
Расчетами мобильных комплексов РЭБ проводилось искажение навигационного поля, создаваемого системами определения местоположения высокоточного оружия условного противника с целью срыва его наведения на прикрываемые войска.
Кроме того, специалистами РЭБ было осуществлено радиоподавление систем и комплексов, стоящих на вооружении войск связи общевойсковой армии ЮВО.
Основной упор при проведении тренировки был сделан на совершенствование знаний и навыков по боевому применению нового комплекса РЭБ «Борисоглебск».
Комплекс РЭБ «Борисоглебск-2» предназначен для подавления работы систем подвижной спутниковой связи и радионавигационной системы, позволяет вести обнаружение, определение местоположения и подавление радиосетей и линий радиосвязи тактического звена управления.
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