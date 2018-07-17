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Мотострелки ЮВО провели боевые стрельбы в горах Чечни
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Мотострелки ЮВО провели боевые стрельбы в горах Чечни 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учений бойцы на высоте свыше 1 километра над уровнем моря отработали ведение боя в горной местности.
Подразделения мотострелкового соединения 58 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированного в Чечне, провели боевые стрельбы на горном полигоне, сообщает пресс-служба ЮВО.
«Военнослужащие на высоте более 1000 метров над уровнем моря отработали навыки ведения общевойскового боя. Личным составом была освоена тактика действий в обороне, в наступлении и на марше. Более 400 мишеней, имитирующих бронетехнику и живую силу условного противника, поражались из вооружения БМП-3, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов, а также ручными гранатами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что командиры отработали свои навыки управления, а механики-водители боевых машин — приемы вождения по пересеченной местности в условиях ограниченной видимости.
Всего в боевых стрельбах отделений приняли участие более 600 военнослужащих, а также около 70 единиц военной техники.
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