Мотострелки ЮВО провели боевые стрельбы на горном полигоне в Чечне

Более 400 мишеней, имитирующих бронетехнику и живую силу условного противника, поражались из вооружения боевых машин пехоты БМП-3, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов, а также ручными гранатами.

Подразделения мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Чеченской Республике , выполнили боевые стрельбы на горном полигоне.

Военнослужащие на высоте более 1000 метров над уровнем моря освоили навыки действий в обороне, наступлении и на марше, при ведении инженерной разведки местности, путей и маршрутов выдвижения.

Более 400 мишеней, имитирующих бронетехнику и живую силу условного противника, поражались из вооружения боевых машин пехоты БМП-3, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов, а также ручными гранатами.

В свою очередь командиры совершенствовали навыки управления подразделениями и огнём, механики-водители боевых машин — приемы вождения в составе экипажа по пересеченной местности в условиях ограниченной видимости.

Всего в боевых стрельбах отделений приняли участие около 600 военнослужащих, было задействовано около 70 единиц военной техники.