Мотострелки ЮВО применят беспилотники для обнаружения «противника» в горах Армении

В ходе учений военнослужащие российской военной базы в Армении провели занятия по обнаружению и уничтожению сил условного противника на одном из высокогорных полигонов.

Более двух тысяч военнослужащих мотострелковых подразделений Южного военного округа (ЮВО) во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов провели занятия по обнаружению и уничтожению сил условного противника на высокогорном полигоне «Алагяз» в Армении. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

«По легенде учений, военнослужащие российской военной базы в экстремальных условиях совершили 100-километровый марш до места учений, а затем оттачивают мастерство в разведке действий «противника» с использованием БЛА, после чего уничтожают указанные цели по координатам из всех видов стрелкового оружия и вооружения боевых машин, танков, артиллерийских орудий, зенитно-ракетных комплексов при поддержке истребительной и армейской авиации», — говорится в сообщении.

К практическим занятиям, которые продлятся в течение недели привлечено около двух тысяч военнослужащих и 300 единиц военной техники, в том числе беспилотная, истребительная и армейская авиация.