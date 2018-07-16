Ещё
Мотострелки ЮВО применят беспилотники для обнаружения «противника» в горах Армении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мотострелки ЮВО применят беспилотники для обнаружения «противника» в горах Армении 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учений военнослужащие российской военной базы в Армении провели занятия по обнаружению и уничтожению сил условного противника на одном из высокогорных полигонов.
Более двух тысяч военнослужащих мотострелковых подразделений Южного военного округа (ЮВО) во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов провели занятия по обнаружению и уничтожению сил условного противника на высокогорном полигоне «Алагяз» в Армении. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
«По легенде учений, военнослужащие российской военной базы в экстремальных условиях совершили 100-километровый марш до места учений, а затем оттачивают мастерство в разведке действий «противника» с использованием БЛА, после чего уничтожают указанные цели по координатам из всех видов стрелкового оружия и вооружения боевых машин, танков, артиллерийских орудий, зенитно-ракетных комплексов при поддержке истребительной и армейской авиации», — говорится в сообщении.
К практическим занятиям, которые продлятся в течение недели привлечено около двух тысяч военнослужащих и 300 единиц военной техники, в том числе беспилотная, истребительная и армейская авиация.
ТК «Звезда»: последние новости
В пригородах Дамаска расчищают завалы для восстановления домов Собянин поддержал идею увековечить на Никольской память о ЧМ-2018 Россию назвали одной из трех главных угроз для Евросоюза
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно557
США заявили о победе F-35 над Су-5712
Меланья Трамп удивила нарядом в Хельсинки24
«Любой, кроме Порошенко»23
Россия позвала талибов в Москву
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение