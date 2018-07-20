«Искандер-М» нанес удар по группировке войск «противника»

Удар был нанесен по целям, расположенным на удалении более 300 километров.

Ракетчики 58-й общевойсковой армии ЮВО прибыли на один из полигонов в Ставропольском крае для выполнения задач боевой подготовки на оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер-М». Об этом сообщает пресс-служба округа.

«В ходе занятий военнослужащие выполнят пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетного комплекса условного противника, а также его командные пункты. Решение поставленных задач боевые расчеты будут отрабатывать с подготовленных и неподготовленных стартовых позиций, а также при развертывании с марша», — говорится в сообщении.