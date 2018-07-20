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«Искандер-М» нанес удар по группировке войск «противника»
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«Искандер-М» нанес удар по группировке войск «противника» 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Удар был нанесен по целям, расположенным на удалении более 300 километров.
Ракетчики 58-й общевойсковой армии ЮВО прибыли на один из полигонов в Ставропольском крае для выполнения задач боевой подготовки на оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер-М». Об этом сообщает пресс-служба округа.
«В ходе занятий военнослужащие выполнят пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетного комплекса условного противника, а также его командные пункты. Решение поставленных задач боевые расчеты будут отрабатывать с подготовленных и неподготовленных стартовых позиций, а также при развертывании с марша», — говорится в сообщении.
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