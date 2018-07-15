Экипажи вертолётов ЮВО на Кубани приступили к учебно-тренировочным полетам в тёмное время суток

Всего в мероприятии приняли участие более 10 единиц авиационной техники и около 20 экипажей полка.

Экипажи авиационного полка армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае отработали учебно-тренировочные полеты в тёмное время суток.

В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи ударных вертолетов Ми-28Н, Ка-52, Ми-35 и транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ выполнили поиск и уничтожение наземных целей условного противника.

Также, в ходе полетных заданий экипажи отработали вопросы полетов по маршруту в соответствии с правилами полетов по приборам и визуального ориентирования в тёмное время суток, как в одиночном порядке, так и в составе пары.

Всего в мероприятии приняли участие более 10 единиц авиационной техники и около 20 экипажей полка.