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Экипажи вертолётов ЮВО на Кубани приступили к учебно-тренировочным полетам в тёмное время суток
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Экипажи вертолётов ЮВО на Кубани приступили к учебно-тренировочным полетам в тёмное время суток 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего в мероприятии приняли участие более 10 единиц авиационной техники и около 20 экипажей полка.
Экипажи авиационного полка армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае отработали учебно-тренировочные полеты в тёмное время суток.
В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи ударных вертолетов Ми-28Н, Ка-52, Ми-35 и транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ выполнили поиск и уничтожение наземных целей условного противника.
Также, в ходе полетных заданий экипажи отработали вопросы полетов по маршруту в соответствии с правилами полетов по приборам и визуального ориентирования в тёмное время суток, как в одиночном порядке, так и в составе пары.
Всего в мероприятии приняли участие более 10 единиц авиационной техники и около 20 экипажей полка.
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