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Экипажи штурмовиков Су-25 ЮВО на Кубани отрабатывают уничтожение средств ПВО условного противника
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Экипажи штурмовиков Су-25 ЮВО на Кубани отрабатывают уничтожение средств ПВО условного противника 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В составе боевого летчики преодолевают систему ПВО, выполняют пуски управляемых ракет, стрельбы из авиационных пушек и сброс корректируемых авиабомб по позициям «противника».
Экипажи штурмовиков Су-25 авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, приступили к выполнению задач по уничтожению объектов противовоздушной обороны (ПВО) условного противника.
Летчики совершенствуют навыки пилотирования авиационной техники в горной местности при сложных метеорологических условиях на разных высотах.
В составе боевого звена экипажи Су-25 должны преодолеть систему ПВО, выполнить пуски управляемых ракет, стрельбы из авиационных пушек и сброс корректируемых авиабомб по позициям условного противника на одном из авиационных полигонов Кубани.
К выполнению полетных заданий привлечены более 100 пилотов, техников и специалистов наземных обеспечивающих служб, задействовано свыше 20 самолетов.
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