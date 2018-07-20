Боевые расчеты ОТРК «Искандер-М» ракетного соединения ЮВО на полевых занятий отработают уничтожение командных пунктов условного противника

Решение поставленных задач ракетчики будут отрабатывать с подготовленных и неподготовленных стартовых позиций, а также при развёртывании с марша.

Ракетное соединение 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), оснащенное оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», прибыло на один из полигонов в Ставропольском крае для выполнения задач боевой подготовки.

В учебных мероприятиях принимают участие более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц техники.

В ходе занятий ракетчики выполнят условные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетного комплекса условного противника, а также его командные пункты. Решение поставленных задач боевые расчеты будут отрабатывать с подготовленных и неподготовленных стартовых позиций, а также при развёртывании с марша.

Ракетчики проведут тренировки на системах управления и технического обеспечения.

Боевые расчеты будут совершенствовать действия при работе на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах.

Механики-водители закрепят навыки вождения в различных условиях местности с преодолением естественных препятствий и маневрирования в ограниченном пространстве.

В завершение ракетчики отработают нанесение ракетных ударов по группировке войск, различным наземным целям и объектам инфраструктуры условного противника, расположенным на удалении до 300 км.