Ещё
Боевые расчеты ОТРК «Искандер-М» ракетного соединения ЮВО на полевых занятий отработают уничтожение командных пунктов условного противника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боевые расчеты ОТРК «Искандер-М» ракетного соединения ЮВО на полевых занятий отработают уничтожение командных пунктов условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Решение поставленных задач ракетчики будут отрабатывать с подготовленных и неподготовленных стартовых позиций, а также при развёртывании с марша.
Ракетное соединение 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), оснащенное оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», прибыло на один из полигонов в Ставропольском крае для выполнения задач боевой подготовки.
В учебных мероприятиях принимают участие более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц техники.
В ходе занятий ракетчики выполнят условные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетного комплекса условного противника, а также его командные пункты. Решение поставленных задач боевые расчеты будут отрабатывать с подготовленных и неподготовленных стартовых позиций, а также при развёртывании с марша.
Ракетчики проведут тренировки на системах управления и технического обеспечения.
Боевые расчеты будут совершенствовать действия при работе на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах.
Механики-водители закрепят навыки вождения в различных условиях местности с преодолением естественных препятствий и маневрирования в ограниченном пространстве.
В завершение ракетчики отработают нанесение ракетных ударов по группировке войск, различным наземным целям и объектам инфраструктуры условного противника, расположенным на удалении до 300 км.
ТК «Звезда»: последние новости
Толпа подростков напала на инспектора ДПС в Магадане: видео В состав ВМФ приняты три новых боевых корабля - Минобороны Инфантино пообещал выучить русский язык и вернуться в РФ
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры80
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста334
Фото кабинета Медведева удивило россиян69
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе220
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение