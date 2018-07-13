Ещё
В Калининграде началась реконструкция развязки на ул. Невского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининграде началась реконструкция развязки на ул. Невского 

Клопс.Ru 4 часа назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининграде начались работы по реконструкции дорожной развязки Окружная — ул. Невского. Об этом журналистам сообщила министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.
По её словам, за 2018–2019 годы построят новую трассу от гурьевской развязки до ул. Невского. В дальнейшем планируется продолжить реконструкцию Окружной до проспектов Победы и Советского. Проект последнего сейчас проходит экспертизу.
Шестиполосную дорогу от Берлинского моста начали строить с 2013 года. Планировалось, что к 2020 году современная трасса соединится с Приморским кольцом. В январе сообщили, что работы удастся завершить на год раньше.
Клопс.Ru: последние новости
"Теплосеть" о решении Конституционного суда: в большинстве домов индивидуальные счётчики не установить В Калининградской области при реконструкции воинских частей похищены десятки миллионов бюджетных рублей Пять почтовых отделений в Калининграде будут работать без выходных
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня40
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу85
Найден источник «Новичка» в Великобритании255
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Украине предрекли голодные бунты195
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение