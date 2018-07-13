В Калининграде началась реконструкция развязки на ул. Невского

Калининграде начались работы по реконструкции дорожной развязки Окружная — ул. Невского. Об этом журналистам сообщила министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.

По её словам, за 2018–2019 годы построят новую трассу от гурьевской развязки до ул. Невского. В дальнейшем планируется продолжить реконструкцию Окружной до проспектов Победы и Советского. Проект последнего сейчас проходит экспертизу.

Шестиполосную дорогу от Берлинского моста начали строить с 2013 года. Планировалось, что к 2020 году современная трасса соединится с Приморским кольцом. В январе сообщили, что работы удастся завершить на год раньше.