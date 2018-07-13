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Из-за ливня в Калининграде подтопило несколько улиц
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Из-за ливня в Калининграде подтопило несколько улиц 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
На Московском проспекте ливнёвка с трудом справлялась с огромным объёмом дождевой воды. В полдень проезжая часть там стала похожа на реку. Огромная лужа образовалась и на пересечении проспекта с улицей Буткова. Водители легковых машин старались с осторожностью преодолевать этот участок. Автолюбители боялись попасть в яму и заглохнуть прямо посреди лужи. А коммунальщики бросили все силы на откачку воды. По словам специалистов, осадки в этом месте скапливаются из-за различного сечения труб на ближайших вводах лИвневой канализации. На устранении подтопа были задействованы несколько машин. В том числе специальный пылесос.
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