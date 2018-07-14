Акция Общественного совета при УМВД России по Орловской области «Госуслуги через интернет — это просто» продолжается

Общественники и сотрудники полиции рассказывают жителям Орла о преимуществах получения госуслуг в электронном виде. Акция «Госуслуги через интернет — это просто» организована представителем Общественного совета при областном УМВД Екатериной Евлановой и сотрудниками УМВД. В ее рамках на улицах города Орла полицейские и общественники рассказывают гражданам о получении государственных услуг в электронном виде и вручают памятки с полезной информацией по данной тематике. Цель акции — популяризация получения госуслуг в электронном виде, информирование граждан о преимуществах использования единого портала госуслуг. Среди них — отсутствие очередей, круглосуточный доступ, возможность оплаты штрафов со скидкой, сокращение срока предоставления услуги.