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Акция Общественного совета при УМВД России по Орловской области «Госуслуги через интернет — это просто» продолжается
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Акция Общественного совета при УМВД России по Орловской области «Госуслуги через интернет — это просто» продолжается 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 45 минут назад
Общественники и сотрудники полиции рассказывают жителям Орла о преимуществах получения госуслуг в электронном виде.
Акция «Госуслуги через интернет — это просто» организована представителем Общественного совета при областном УМВД Екатериной Евлановой и сотрудниками УМВД. В ее рамках на улицах города Орла полицейские и общественники рассказывают гражданам о получении государственных услуг в электронном виде и вручают памятки с полезной информацией по данной тематике.
Цель акции — популяризация получения госуслуг в электронном виде, информирование граждан о преимуществах использования единого портала госуслуг. Среди них — отсутствие очередей, круглосуточный доступ, возможность оплаты штрафов со скидкой, сокращение срока предоставления услуги.
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