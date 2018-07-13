Доклад: НАТО в 2011 году при бомбардировках Ливии использовало боеприпасы с обеднённым ураном

Согласно докладу ливийский учёных-ядерщиков, НАТО в 2011 году в ходе бомбардировок Ливии использовало оружие с обеднённым ураном.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на советника ливийского комитета по окружающей среде и комитета по атомной энергии Нури ад-Друки, докладс доказательствами применения коалицией боеприпасов с обеднённым ураном, был передан в правительство 12 июля.

«Мы провели исследование на одной из штаб-квартир ливийской армии, которая подверглась бомбардировке со стороны НАТО. Там были обнаружены места с повышенной радиоактивностью. Проведя точные измерения, мы обнаружили, что эта радиоактивность — результат применения НАТО ракет с обеднённым ураном», — сказал Нури ад-Друки.

Франция, После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался кризис в результате гражданской войны и военной интервенции коалиции стран, в число которых входили США Италия и ряд прочих членов НАТО.