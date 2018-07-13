Патриарх Кирилл увидел Екатеринбург из окна автомобиля

В разговоре высокий гость пожелал уральцами душевного мира, что особенно важно в Царские дни, приуроченные к столетию трагических событий. Патриарх оценил гармонию выстроенных между духовной и светской властью отношений. Отражением этой гармонии можно считать экономический рост, за который отвечает власть светская, и рост духовный, что можно считать заслугой церкви.

«По милости Божией совершенно очевидно, что последние десятилетия отмечены стабильным развитием России . Мы видим, как развивается экономика России. И в этом смысле мне очень интересно приехать в Екатеринбург, на Урал, потому что это один из самых важных центров, обеспечивающих экономическое развитие нашей страны. Уже то, что я увидел из окна машины, пока мы ехали из аэропорта, убедило меня в том, что за эти годы, которые прошли с моего последнего визита, похорошел Екатеринбург, здания все приведены в образцовый порядок, чистота на улицах», — отметил Святейший Патриарх. Он, напомним, был в Екатеринбурге несколько лет назад.

В 2018 году патриарх Кирилл прибыл в Екатеринбург по приглашению губернатора Евгения Куйвашева, которое было озвучено последним во время двухсторонней встречи несколько месяцев назад. В ночь на 17 июля Предстоятель РПЦ пройдет во главе крестного хода до Ганиной Ямы после литургии в Храме-на-Крови, куда сегодня, в пятницу, были привезены мощи святой великомученицы Елисаветы.