Патриарх Кирилл увидел Екатеринбург из окна автомобиля 

В Екатеринбурге прошла четырехсторонняя встреча патриарха РПЦ Кирилла со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, митрополитом Кириллом и полпредом в УрФО Николаем Цукановым. Об этом «АиФ-Урал» 13 июля сообщили в Департаменте информационной политики главы региона.
В разговоре высокий гость пожелал уральцами душевного мира, что особенно важно в Царские дни, приуроченные к столетию трагических событий. Патриарх оценил гармонию выстроенных между духовной и светской властью отношений. Отражением этой гармонии можно считать экономический рост, за который отвечает власть светская, и рост духовный, что можно считать заслугой церкви.
«По милости Божией совершенно очевидно, что последние десятилетия отмечены стабильным развитием России. Мы видим, как развивается экономика России. И в этом смысле мне очень интересно приехать в Екатеринбург, на Урал, потому что это один из самых важных центров, обеспечивающих экономическое развитие нашей страны. Уже то, что я увидел из окна машины, пока мы ехали из аэропорта, убедило меня в том, что за эти годы, которые прошли с моего последнего визита, похорошел Екатеринбург, здания все приведены в образцовый порядок, чистота на улицах», — отметил Святейший Патриарх. Он, напомним, был в Екатеринбурге несколько лет назад.
Губернатор Куйвашев вручил Знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени председателю наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анне Громовой. Она известна не только как супруга высокопоставленного сотрудника администрации президента, но и как меценат. При ее усилиях была, в частности, отреставрирована Напольная школа в Алапаевске.
В 2018 году патриарх Кирилл прибыл в Екатеринбург по приглашению губернатора Евгения Куйвашева, которое было озвучено последним во время двухсторонней встречи несколько месяцев назад. В ночь на 17 июля Предстоятель РПЦ пройдет во главе крестного хода до Ганиной Ямы после литургии в Храме-на-Крови, куда сегодня, в пятницу, были привезены мощи святой великомученицы Елисаветы.