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Китай нарастил экспорт алюминия до рекордного на фоне санкций против Rusal
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Китай нарастил экспорт алюминия до рекордного на фоне санкций против Rusal 

РЖД-Партнер 52 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
В последний раз, экспорт алюминия из страны достигал таких объемов в 2014 году. За первое полугодие 2018 года Китай экспортировал 2,71 млн т алюминия, что на 13% выше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Bloomberg отмечает, что такая ситуация сложилась на фоне санкций США в отношении российской компании Rusal.
В мае Китай экспортировал 485 тыс. т алюминия. Опрошенные газетой Financial Times эксперты связали это с тем, что цены на металл повысились после введения санкций против российской компании.
По данным портала Investing.com, перед объявлением санкционного списка США, за тонну алюминия платили $2017, а 19 апреля цены поднимались до $2644. При этом 13 июля средняя цена тонны алюминия составляет $2043.
UC Rusal и его основной владелец Олег Дерипаска попали в санкционный список Минфина США 6 апреля. Таким образом, компания оказалась изолирована от американской финансовой системы.
23 апреля Минфин США допустил, что меры в отношении компании могут быть сняты в случае, если Дерипаска продаст принадлежащие ему 48% акций. В мае бизнесмен вышел из совета директоров компании En+, которая является крупнейшим акционером Rusal.
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