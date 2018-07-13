Компания выплатила 36 млн рублей штрафа за незаконную добычу песка в Подмосковье

ОАО «Порт Коломна» нарушило условие лицензии на добычу полезных ископаемых, выйдя за пределы контуров утвержденных запасов и горного отвода в русле реки Оки вблизи деревни Ловцы городского округа Луховицы , в результате чего компания смогла незаконно добыть примерно 235 тыс. тонн песка, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

В итоге суд по иску Минэкологии оштрафовал компанию на 36 млн руб. в счет возмещения причиненного ущерба. Компания пыталась оспорить штраф, но суд встал на сторону экологов.

«Нарушители пытались опротестовать постановление Минэкологии о назначении административного наказания, однако суд подтвердил правоту ведомства. На днях ОАО возместило всю сумму ущерба», — рассказал министр экологии Московской области Александр Коган , слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что средства, получаемые при возмещении ущерба от экологических правонарушений, направляются на финансирование природоохранных мероприятий.