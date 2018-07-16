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На Черноморском флоте прошли шлюпочные гонки
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На Черноморском флоте прошли шлюпочные гонки 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Первое место завоевала шлюпочная команда корабля связи «Приазовье», серебро в упорной борьбе взяли гребцы морского тральщика «Ковровец», третьим к финишу пришел ял гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Москва».
В Севастополе в рамках морской подготовки экипажей кораблей Черноморского флота прошло соревнование шлюпочных команд, которые вышли на километровую дистанцию от памятника «Затопленным кораблям» до яхт-клуба в Севастопольской бухте.
Для участия в шлюпочной гонке на шестивёсельных ялах была допущена 31 команда. При этом отдельные корабли представили для участия в соревновании не один, а два экипажа корабельной шлюпки.
Первое место завоевала шлюпочная команда корабля связи «Приазовье», серебро в упорной борьбе взяли гребцы морского тральщика «Ковровец», третьим к финишу пришел ял гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Москва».
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