На Черноморском флоте прошли шлюпочные гонки

Первое место завоевала шлюпочная команда корабля связи «Приазовье», серебро в упорной борьбе взяли гребцы морского тральщика «Ковровец», третьим к финишу пришел ял гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Москва».

Севастополе в рамках морской подготовки экипажей кораблей Черноморского флота прошло соревнование шлюпочных команд, которые вышли на километровую дистанцию от памятника «Затопленным кораблям» до яхт-клуба в Севастопольской бухте.

Для участия в шлюпочной гонке на шестивёсельных ялах была допущена 31 команда. При этом отдельные корабли представили для участия в соревновании не один, а два экипажа корабельной шлюпки.

Первое место завоевала шлюпочная команда корабля связи «Приазовье», серебро в упорной борьбе взяли гребцы морского тральщика «Ковровец», третьим к финишу пришел ял гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Москва».