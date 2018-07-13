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Ансамбль песни и пляски Российской армии выступит с новой программой перед военнослужащими российской военной базы в Армении
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Ансамбль песни и пляски Российской армии выступит с новой программой перед военнослужащими российской военной базы в Армении 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Концерты пройдут 13 и 14 июля в Гюмрийском военном гарнизоне и 16, 18 июля в Ереване.
Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова выступит с новой программой перед военнослужащими российской военной базы в Армении.
Зрителям будут продемонстрированы широта и мощь исконно русского народного творчества, которое из века в век передается по наследству, показывая новые яркие краски оригинального песенного фольклора, весьма богатого и сочного по содержанию.
Концерты пройдут 13 и 14 июля в Гюмрийском военном гарнизоне для военнослужащих и членов их семей, представителей Генерального консульства России в Республике Армения, силовых структур и администрации Ширакской области. Концерты также состоятся и в Ереван 16 и 18 июля.
В репертуаре творческой группы ансамбля — песни отечественных композиторов, народные песни и танцы, солдатские пляски, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов, шедевры мировой поп-музыки на русском и армянском языках.
Для гостей командование соединения подготовило культурно-досуговую программу с экскурсией по территории военной базы, в ходе которой ознакомит артистов с жизнью и бытом военнослужащих, современными образцами вооружения и военной техники. Также будут организованы посещения мемориального комплекса Воинской славы и военно-исторического музея воинской части.
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