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Молодые летчики российской военной базы в Армении впервые выполнят посадку и взлеты в горах
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Молодые летчики российской военной базы в Армении впервые выполнят посадку и взлеты в горах 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
При выполнении полетных заданий вертолетчики также отработают полеты на предельно малых высотах над сложным горным рельефом, реками, а также поиск и слежение за движущимися колоннами условного противника.
Молодые летчики армейской авиации российской авиационной военной базы в Армении впервые выполнят посадку и взлеты вертолетов в горно-скалистой местности в экстремально жарких климатических условиях.
Пилоты под руководством инструкторов отработают действия по полетам в горах, посадке и взлету на площадки горы Арагац на высоте 1,5-3,5 тыс. метров над уровнем моря.
В ходе учебно-тренировочных полетов летчики также отработают полеты на предельно малых высотах над сложным рельефом и горными реками, поиск и слежение за движущимися колоннами условного противника, взаимодействие с мотострелковыми подразделениями при выполнении противодиверсионных задач на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз в системе разведывательно-ударных (огневых) контуров.
«В горах посадка вертолетов является одним из сложных видов летной подготовки и требует от летчиков прохождения специальной подготовки, после чего они получают допуск на самостоятельные полеты в горах», –— рассказал командир вертолетной эскадрильи подполковник Юрий Оричак.
Всего в учебно-тренировочных полетов в Закавказье будет задействовано более 50 летчиков и 10 единиц ударных Ми-24П и десантно-штурмовых Ми-8МТ вертолетов.
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