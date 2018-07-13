СМИ сообщили о десятках погибших в результате авиаударов антитеррористической коалиции в Сирии

Возглавляемая США международная коалиция и их союзники могли нанести в четверг, 12 июля авиаудар по двум деревням в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии

Бомбардировкам подверглись населенные пункты Аль-Сусса и Багур Фукхани, утверждает Reuters со ссылкой на представителя коалиции Шон Райан

В результате авианалета по данным СМИ погибли 54 человека, среди них были боевики «Исламского государства», а также 28 мирных жителей, рассказал глава сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдель Рахман.

Он утверждает, что удар был нанесен в двух километрах от границы с Ираком , большинство погибших гражданских были иракцами. По данным агентства «Анадолу», жертвами бомбардировки стали 35 мирных жителей, еще 25 пострадали, среди погибших и раненых были женщины и дети.