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СМИ сообщили о десятках погибших в результате авиаударов антитеррористической коалиции в Сирии
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СМИ сообщили о десятках погибших в результате авиаударов антитеррористической коалиции в Сирии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Самолеты возглавляемой США коалиции могли нанести авиаудары по населенным пунктам в провинции Дейр-эз-Зор.
Возглавляемая США международная коалиция и их союзники могли нанести в четверг, 12 июля авиаудар по двум деревням в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
Бомбардировкам подверглись населенные пункты Аль-Сусса и Багур Фукхани, утверждает Reuters со ссылкой на представителя коалиции Шон Райан.
В результате авианалета по данным СМИ погибли 54 человека, среди них были боевики «Исламского государства», а также 28 мирных жителей, рассказал глава сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдель Рахман.
Он утверждает, что удар был нанесен в двух километрах от границы с Ираком, большинство погибших гражданских были иракцами. По данным агентства «Анадолу», жертвами бомбардировки стали 35 мирных жителей, еще 25 пострадали, среди погибших и раненых были женщины и дети.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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