Мукеш Амбани обошел Джека Ма в списке богатейших жителей Азии

МОСКВА , 14 июл — ПРАЙМ. Сооснователь Reliance Industries Мукеш Амбани впервые стал самым богатым человеком в Азии, обойдя основателя Alibaba Group Джека Ма . По данным Bloomberg, состояние Амбани составляет $44,3 млрд, а Ма — $44 млрд, передает РБК.

Агентство указывает, что Амбани увеличил состояние благодаря тому, что его компания удвоила нефтехимические активы, и помимо этого увеличила число пользователей своего телекоммуникационного подразделения.

Bloomberg напоминает, что недавно Амбани предсказал двукратный рост Reliance Industries к 2025 году. Сделать это планируется за счет расширения сервиса Jio, предоставляющего доступ к широкополосному 4G-интернету.