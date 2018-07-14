Мукеш Амбани обошел Джека Ма в списке богатейших жителей Азии 

МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Сооснователь Reliance Industries Мукеш Амбани впервые стал самым богатым человеком в Азии, обойдя основателя Alibaba Group Джека Ма. По данным Bloomberg, состояние Амбани составляет $44,3 млрд, а Ма — $44 млрд, передает РБК.
Агентство указывает, что Амбани увеличил состояние благодаря тому, что его компания удвоила нефтехимические активы, и помимо этого увеличила число пользователей своего телекоммуникационного подразделения.
Bloomberg напоминает, что недавно Амбани предсказал двукратный рост Reliance Industries к 2025 году. Сделать это планируется за счет расширения сервиса Jio, предоставляющего доступ к широкополосному 4G-интернету.
Амбани — сын бывшего школьного учителя, разбогатевшего на импорте в Индию полиэстера. С начала 2000-х компания начала заниматься мобильными коммуникациями, а затем стала развивать нефтегазовый бизнес, ретейл.