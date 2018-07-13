Работа по благоустройству Автозаводского парка начнется в 2019 году после обсуждения концепции с жителями

13 июля мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов проверил работу нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского парка. Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Глава города пояснил, что после того, как к нему обратились жители с жалобой на «засилье „шашлычных“» на территории парка, департамент экономразвития проанализировал работу всех парковых кафе.

«Специалисты выявили, что многие объекты общепита занимают слишком большую площадь или расположены не так, как предусмотрено схемой. По итогам этой проверки уже демонтировано 3 тысячи кв. м незаконно находящихся в Автозаводском парке объектов», — заявил мэр.

Как пример Владимир Панов привел ситуацию с кафе «Гермес», накопившим большую задолженность по арендным платежам. Владельцу предложили избавиться от убыточного объекта и передать его в муниципалитет в счет долгов. По данным администрации Автозаводского района, на месте кафе-должника появится шахматный клуб.

«В ближайшее время должно быть четкое понимание того, как парк будет развиваться. Мы разработаем проект территориального межевания, зонирования территории, и будет понятно, где должны находиться объекты общепита, где спортивные зоны, где детские площадки», — добавил директор Автозаводского парка Сергей Рябинин.

Кроме того, во время обхода парка мэр обратил внимание на территорию бывшего летнего кинотеатра «Родина». «Сгоревший летний кинотеатр на сегодняшний день вместе с землей принадлежит частному собственнику. Синий забор стоит уже очень долго, что недопустимо с точки зрения действующего законодательства. Поэтому я дал поручение провести проверку и продумать меры воздействия на собственника», — подчеркнул Владимир Панов.

Мэр города заявил, что сейчас разрабатывается концепция развития Автозаводского парка. «Мы обсудим ее с автозаводцами, подправим в соответствии с их замечаниями и начнем первый этап благоустройства в 2019 году», — отметил он.