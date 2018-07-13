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Сирийские дети смогут обучаться в военных училищах России
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Сирийские дети смогут обучаться в военных училищах России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Текст соответствующего соглашения одобрили в российском правительстве.
Дети из Сирии получат возможность обучаться в учреждениях среднего образования Минобороны России. Текст соответствующего соглашения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Подготовка обучающихся осуществляется по очной форме обучения на русском языке в соответствии с реализуемыми в училищах образовательными программами основного общего и среднего общего образования, интегрированными с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе», — говорится в документе.
В соглашении указано, что расходы на обучение сирийских детей берет на себя российская сторона. Предполагается, что отбор и вступительные экзамены будут проводиться как в российских училищах, так и в Сирии при участии российских военных.
В тексте отражено, что обучающихся можно будет привлекать для наведения порядка и благоустройства территории училища.
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