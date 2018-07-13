Сирийские дети смогут обучаться в военных училищах России

Текст соответствующего соглашения одобрили в российском правительстве

Дети из Сирии получат возможность обучаться в учреждениях среднего образования Минобороны России . Текст соответствующего соглашения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Подготовка обучающихся осуществляется по очной форме обучения на русском языке в соответствии с реализуемыми в училищах образовательными программами основного общего и среднего общего образования, интегрированными с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе», — говорится в документе.

В соглашении указано, что расходы на обучение сирийских детей берет на себя российская сторона. Предполагается, что отбор и вступительные экзамены будут проводиться как в российских училищах, так и в Сирии при участии российских военных.

В тексте отражено, что обучающихся можно будет привлекать для наведения порядка и благоустройства территории училища.