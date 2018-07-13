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На военную службу направлено более 2700 нижегородцев
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На военную службу направлено более 2700 нижегородцев 

Нижегородская правда 6 часов назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comНа военную службу направлено более 2700 нижегородцев13 июля прошло заседание областной призывной комиссии, где были подведены итоги призывной кампании «Весна — 2018» в Нижегородской области. Для прохождения военной службы в воинские части Минобороны России и другие органы исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, направлено более 2700 граждан.
«План отправки граждан в войска выполнен в полном объеме и в установленные сроки. Нижегородская область успешно справилась не только с количественными, но и с качественными показателями призыва. Так каждый пятый наш призывник — с высшим образованием, в войска направлено свыше 600 граждан, прошедших подготовку по военным специальностям. Итоги призывной кампании подтверждают рост престижа армейской службы и высокий уровень патриотизма у молодежи Нижегородской области», — отметил военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков. Призывные комиссии и военные комиссариаты внимательно и всесторонне подходили к рассмотрению вопросов, возникающих у призывников и их родителей. Всего было предоставлено более 5 тысяч отсрочек от призыва. В том числе почти 4300 для получения образования, около тысячи — в связи с временной негодностью к военной службе, 22 — по семейным обстоятельствам.
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