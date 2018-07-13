Толстой считает, что Запад стремится оторвать от РФ Сербию и затащить ее в НАТО

МОСКВА , 13 июля. / ТАСС /. Попытки Запада «продавить» соглашение о нормализации отношений между Белградом и Приштиной — прелюдия к тому, чтобы оторвать Сербию от России и в дальнейшем склонить эту балканскую республику к вступлению в НАТО . Такое мнение высказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой на встрече с сербской делегацией во главе с депутатом Народной скупщины (однопалатного парламента) Славишей Ристичем.

"Игнорирование резолюции Совбеза ООН и попытки принятия довольно спорных соглашений направлены на окончательный отрыв Косово от Сербии и фактически признание его суверенитета. Соглашение, которое предлагается подписать Белграду и Приштине, в числе прочего подразумевает согласие Сербии с тем, что Косово впредь может входить в любые международные организации и альянсы, включая НАТО. Как мы понимаем, это лишь прелюдия для того, чтобы оторвать Сербию от России, затащить ее в Североатлантический альянс, причем вопреки мнению ее граждан: мы все помним, какие протесты против вхождения в НАТО были в Черногории ", — приводит пресс-служба слова Толстого.

Политик отметил, что пренебрежительное отношение Запада к резолюции 1244 и дальнейшие шаги, направленные на международное признание самопровозглашенного Косова, могут иметь катастрофические последствия не только для Балканского региона, но и для всей Европы. Вице-спикер подчеркнул, что Россия на всех международных площадках выступает за неделимость и целостность Сербии и призывает европейских коллег сохранять приверженность нормам резолюции, являющейся базовым правовым актом для урегулирования ситуации с Косово. «На сегодняшний день в Косово складывается очень непростая ситуация с организованной преступностью, наркоторговлей, терроризмом, это стало прямым следствием политики Запада, который действует по принципу „разделяй и властвуй“, разрывая на куски целые государства и народы, не заботясь о последствиях», — заключил Толстой.

В свою очередь, Железняк подчеркнул острую необходимость своевременной политической оценки сложившейся ситуации в вопросе косовского урегулирования. «Долгосрочное решение косовской проблемы возможно лишь через переговоры между заинтересованными сторонами на основе положений резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, которая сохраняет свою силу в полном объеме. Только неукоснительное соблюдение и практическая реализация этого документа — краеугольного камня косовского урегулирования — может привести к подлинной нормализации ситуации без каких-либо так называемых всеобъемлющих соглашений, выходящих за рамки предусмотренной резолюцией существенной автономии и самоуправления Косово», — сказал он.