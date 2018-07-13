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В Москву под видом болельщиков привезли нигерийцев без обратных билетов
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В Москву под видом болельщиков привезли нигерийцев без обратных билетов 

Свободная пресса 5 часов назад
Фото: Капитал страны
В Москву под видом болельщиков прибыли десятки нигерийцев, которым на родине пообещали работу в России.
По информации РИА Новости, ночь на 13 июля близ посольства Нигерии в столице провели около 60 африканцев. Днем в пятницу с мигрантами встретился посол, пообещав отправить соотечественников домой, а до вылета из Москвы предоставить им места в хостелах.
«Вас обманули, вам обещали работу в России и под видом болельщиков по фан-ID привезли сюда. Но это незаконно, в России есть свои законы о трудоустройстве, которые надо уважать. Вы не будете наказаны, посольство вас не бросит, мы окажем вам всю помощь, вы будете отправлены домой», — сказал дипломат, слова которого были встречены аплодисментами.
По информации СМИ, нигерийцам обещали в России не только работу, но и учебу, а также трудоустройство в футбольные команды. Для этого им за 300 долларов продавали фан-ID и собирали деньги на билеты. Однако по прибытии в РФ оказывалось, что гастарбайтеров никто не ждет.
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