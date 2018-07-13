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Израиль обстрелял неизвестный беспилотник
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Израиль обстрелял неизвестный беспилотник 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Израильский зенитный-ракетный комплекс Patriot запустил ракету по неизвестному беспилотному летательному аппарату, который двигался со стороны Сирии. Попали или нет, не сообщается, пишет агентство ТАСС.
Аналогичный случай произошел в минувшую среду. ЦАХАЛ уничтожил дрон сирийских вооруженных сил.
Напомним, о том, что Patriоt способен перехватывать даже небольшие любительские беспилотники, стало известно в 2017 году. Но тогда американский генерал Дэвид Перкинс назвал это «чудовищным перебором». Так как цена одной ракеты ЗРК достигает 3 миллионов долларов, а любительский беспилотиник может стоить всего несколько сотне долларов.
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