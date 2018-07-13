Стало известно, кто будет возглавлять прокуратуру Советского района Самары 

Новую должность получил Олег Алексеев
В пятницу, 13 июля, обнародовали информацию о новых назначениях в прокуратуре Советского района Самары. Приказом генпрокурора РФ Юрия Чайки на должность прокурора района назначили Олега Алексеева. Ранее он занимал пост Похвистневского межрайонного прокурора Самарской области.
— Сегодня заместитель прокурора области Тимур Маслов представил вновь назначенного руководителя коллективу прокуратуры Советского района, — рассказали в прокуратуре Самарской области.
Олег Алексеев родился в 1972 году. В 1999 году окончил Самарскую государственную экономическую академию. На службе в органах прокуратуры состоит с 2000 года. Занимал должность следователя и старшего следователя прокуратуры Красноглинского района, с 2002 по 2005 годы работал следователем по особо важным делам в прокуратуре Самарской области. С 2005 по 2014 годы был заместителем прокурора Кировского района Самары. В 2014 году Олег Алексеев стал Похвистневским межрайонным прокурором Самарской области.