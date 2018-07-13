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Россияне назвали способ борьбы с курильщиками в самолетах
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Россияне назвали способ борьбы с курильщиками в самолетах 

Рамблер 6 часов назад
Сорок три процента россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают, что с курением в самолетах надо бороться с помощью повышения штрафов.
Респондентам задали такой вопрос: «Как бороться с пассажирами, курящими на борту?». По мнению 40 процентов опрошенных, из-за курильщиков надо экстренно сажать самолет и взыскивать с нарушителей расходы.
Еще 17 процентов респондентов считают, что нужно запретить проносить сигареты в салон самолета.
Всего в опросе приняли участие 2250 человек.
По данным ТАСС, 13 июля лайнер авиакомпании «Победа», летевший из Махачкалы в Петербург, пришлось экстренно посадить во Внуково из-за закурившего на борту пассажира.
Ранее также стало известно, что самолет авиакомпании Air China снизился на 6,5 километра из-за закурившего вейп второго пилота. Летчик случайно отключил кондиционер, уровень кислорода на борту упал, и лайнер начал аварийный спуск.
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