Россияне назвали способ борьбы с курильщиками в самолетах

Сорок три процента россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают, что с курением в самолетах надо бороться с помощью повышения штрафов.

Респондентам задали такой вопрос: «Как бороться с пассажирами, курящими на борту?». По мнению 40 процентов опрошенных, из-за курильщиков надо экстренно сажать самолет и взыскивать с нарушителей расходы.

Еще 17 процентов респондентов считают, что нужно запретить проносить сигареты в салон самолета.

Всего в опросе приняли участие 2250 человек.

Ранее также стало известно, что самолет авиакомпании Air China снизился на 6,5 километра из-за закурившего вейп второго пилота. Летчик случайно отключил кондиционер, уровень кислорода на борту упал, и лайнер начал аварийный спуск.