Adobe планирует выпустить полноценную версию Photoshop для iPad

Хотя Apple пытается превратить iPad в полноценный компьютер, по-прежнему имеется ряд важных программ, которых лишена мобильная платформа компании; среди них — полнофункциональная версия графического редактора Photoshop. Однако, как сообщает Bloomberg, Adobe планирует выпустить такую версию программы — ее анонс, по данным источником информагентства, ожидается в октябре, а релиз запланирован на 2019 год. Главный продакт-менеджер Adobe Creative Cloud Скотт Белски (Scott Belsky) подтвердил кроссплатформенное издание Photoshop, однако не сообщил дату релиза.

На данный момент Adobe предлагает ряд приложений для редактирования изображений на iOS, в том числе упрощенный Photoshop Express. Как сообщается, решение выпустить полноценный редактор для iPad связано с изменением стратегии Adobe, которая все больше стремится заинтересовать любителей и обычных пользователей, предпочитающих работать на мобильных устройствах, а не на ПК, наряду с профессионалами.